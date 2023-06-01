◇ア・リーグエンゼルス2―3ホワイトソックス（2026年4月29日シカゴ）エンゼルスの菊池が左肩の張りで緊急降板した。3回の投球練習で1球投げたところでベンチに下がり「ケガをしないことを一番大事にやってきた。悔しい」。精密検査後に今後の方針を決める予定で「これ以上悪くなる前に交代した。そんなに長くかからないと思うし、そう望んでいる」と話した。初回1死一塁での村上との「侍対決」では95・6マイル（約1