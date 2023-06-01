◇ア・リーグブルージェイズ8―1レッドソックス（2026年4月29日トロント）ブルージェイズ・岡本が2試合連続の決勝打を放った。1点を追う3回2死満塁で左前に逆転の2点適時打。前日の先制打に続くV打に「しっかり捉えられて良かった。走者を還そうと思って立っている」。相手右腕ベヨの武器である95.2マイル（約153キロ）の高速シンカーに対応。初回に同じシンカーで見逃しの3球三振に倒れたが「ボールを見ていたので」と球