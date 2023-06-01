◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神・熊谷は中野に代わる連日の二塁スタメンで、仕事を果たした。2点リードの6回1死二塁では高梨のフォークをコンパクトなスイングで捉え、適時二塁打で今季初打点をマークした。「小幡とトライさん（伏見）がつないでくれたんで。いいところで打てて良かったです」とクールに振り返った虎のいぶし銀も、しっかり輝いた夜になった。