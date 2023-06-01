◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神・ドラフト3位ルーキーの岡城が、止まらない。「2番・左翼」で2試合連続スタメン出場。第1打席からの3打席連続安打で、一気にプロ初の猛打賞をマークした。「（1打席目は）出塁することだけを考えて、強く振れたことが良かった。ストレートを強くスイングできたのが一番良かった」初回1死で高梨から右前打を放って5連打の口火を切り、波に乗った。2回2死でも右