◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）神宮での首位攻防を勝ち越した。ロッカーの荷物を整理し、甲子園に戻る支度をした阪神・大山は「勝って良かったです」と口を開き、もう一度確かめるように「勝って良かったです」と繰り返した。初回の連続攻撃を先制につなげた。岡城、森下、佐藤輝の3連打で迎えた1死満塁。ファウルなどで粘り、7球目の直球を右翼線に2点二塁打とした。「いい形でみんながつないでく