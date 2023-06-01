◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）617日ぶりに白星をつかみ、満開の笑顔が広がった。5回4安打2失点の西勇が、阪神加入後初のシーズン初登板勝利を挙げた。「長かった…久しぶりに勝つと、また“もう一回頑張ろう”って気持ちになる」相棒とともに復活を遂げた。同学年の伏見と、13年8月16日ロッテ戦以来13年ぶりに先発バッテリーを結成。失点は、2者連続被弾した2回のみだ。変化球を駆使しながら丁