◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神・村上が1日の巨人戦に、今季初の中5日の登板間隔で先発する。今季ここまで5試合に先発して全てクオリティースタート（6回以上、自責3以下）と安定感抜群だが、唯一黒星がついたのが巨人相手の開幕戦だった。「印象は変わらない。いろいろ作戦面であったりすると思うので、注意しながら、でもバッターに集中して」と抱負。29日ヤクルト戦では先輩の高橋が完封勝