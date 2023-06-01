◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）阪神は30日のヤクルト戦（神宮）に今季最多16安打10得点で大勝し、首位を堅持した。4番・佐藤輝明内野手（27）が、リーグトップタイ7号ソロを含む3安打2打点で打率・376、7本塁打、25打点とし、シーズンの打撃主要3部門でトップに立った。4月23試合でも打率・376、7本塁打、23打点をマークし、球団では09年金本知憲、生え抜きに限れば03年今岡誠以来の「月間3冠」を決