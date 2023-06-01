◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）▼西勇はさすがよく低めにボールを集めた。伏見と一緒にやってましたけど、またここからさらに良くなっていくような、いいきっかけと言いますか、彼らしい姿が戻ってきた。ここからですね。▼伏見が攻守にサポート起用していますから。信用して、どの選手もそうですけど、（試合に）出てるということは、できると信用して、いってもらっていますから。結果はどち