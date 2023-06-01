◇セ・リーグ阪神10―2ヤクルト（2026年4月30日神宮）6回1死二塁で西勇の代打で登場した阪神・中野が、高梨のフォークを右前適時打。この時点で6―2とリードを広げ、勝利に貢献した。「前の熊谷さんが（左二塁打で）ランナーを還してくれて、楽に打席に入れて、自分のスイングができた。いい結果につながった」28日のヤクルト戦で右ふくらはぎに自打球を受け、2試合連続でスタメンを外れた。それでも準備には抜かりは