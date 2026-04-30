ExWHYZが、3rdアルバム『zION』（ザイオン）を8月26日にリリースする。 （関連：【画像あり】ExWHYZ、ラストアルバム『zION』リリース新アーティスト写真も公開 オリジナルアルバムとしては2023年4月リリースの『xANADU』以来、約3年半ぶりとなる本作は、ExWHYZのラストアルバムとなる。2025年から2026年にかけてリリースされたシングル表題曲「iD」「DON'T CRY」「GIVE YOU MY WORD」の3曲