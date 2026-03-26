この春、きれいめもカジュアルも楽しみたい大人のワードローブに加えたいのが、【GU（ジーユー）】の「大人気スカート」。今回は、そんなスカートのデザインや快適さなどの魅力と共に、オンオフ活躍するスタイリングのアイデアもお届け。 すっきり見えと快適さを叶える万能スカート 【GU】「パフスウェットナロースカート」\1,490（税込・セール価格）