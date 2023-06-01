２８日、中国科学院が開いたＡＩモデルシステム「磐石１００」の発表会。（北京＝新華社記者／金立旺）【新華社北京4月30日】中国科学院は28日、人工知能（AI）モデルシステム「磐石100」（サイエンスワン100）を発表した。科学研究に共通するニーズに特化した「磐石・科学基礎大規模モデル」（サイエンスワン）を知的基盤として、八つの主要学問分野を対象にした分野別大規模モデル群を構築。AI主導による科学研究の体系的なイ