アメリカの配車アプリ大手のUberが4月29日、大手旅行予約サイトと提携し、アプリ内で新たにホテルの予約サービスを始めると発表しました。Uber・コスロシャヒCEO「私たちはもはや単なる配車アプリではない。あらゆる用途に対応するアプリになった。行きたい場所へ行き、必要なものを手に入れ、そして旅行も楽しめる」Uberは29日、ニューヨークで新サービスの発表会を開き、旅行予約サイト大手Expediaとの提携を発表しました。この