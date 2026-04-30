かつてF1で活躍し、現在はインディカー・シリーズに参戦するロマン・グロージャンが、練習走行中に思わぬトラブルに見舞われた。来月に開催されるインディ500に向けた調整中、時速230マイルの高速走行中に、マシンのエアロスクリーンへ鳥が衝突するアクシデントが発生。グロージャンは直ちにピットインを余儀なくされ、マシンの確認と清掃が行われた。幸いドライバー本人にけがはなかったものの、ヘルメットには鳥の痕跡が残ってお