ＡＫＢ４８の向井地美音が３０日、東京・秋葉原のＡＫＢ４８劇場で卒業公演を開催し、本番後に報道陣の取材に応じた。約１３年のアイドル人生ラストとなる公演を終え「こんなに安心できる原点のような劇場で最後の日を一番最高の状態で迎えられたなと思っていてすごく幸せ。ＡＫＢ４８・向井地美音のラストとして最高の締めくくりができたなと思います」と満面の笑み。「ちょうど１３年前の今日に初めて劇場のステージ立った記