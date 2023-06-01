NY株式30日（NY時間11:04）（日本時間00:04） ダウ平均49391.87（+530.06+1.08%） ナスダック24692.61（+19.37+0.08%） CME日経平均先物59595（大証終比：+65+0.11%） 欧州株式30日GMT15:04 英FT100 10380.51（+167.40+1.64%） 独DAX 24230.50（+275.94+1.15%） 仏CAC40 8107.49（+35.36+0.44%） 米国債利回り 2年債 3.890（-0.057） 10年債 4.390（-0.040） 30年債 4