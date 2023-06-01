（NY時間11:24）（日本時間00:24） フォード＜F＞11.87（-0.38-3.06%） フォード＜F＞が下落。前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ガイダンスでは、高利益率のピックアップやＳＵＶ需要を背景に通期の１株利益の見通しを引き上げた。 ただ、株価は冴えない反応。想定外の商品価格上昇によるコスト圧力を警告し、投資家心理を冷やしている。