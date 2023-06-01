２９日、黒竜江省のハルビン駅で列車に乗り込む人々。（ハルビン＝新華社配信／原勇）【新華社北京4月30日】中国の鉄道で29日、労働節（メーデー）連休に合わせた特別輸送体制が始まった。期間は5月6日までの8日間。全国の鉄道利用者は延べ1億5800万人に上るとみられ、1日平均約1万2千本の旅客列車の運行を計画している。国有鉄道会社の国家鉄路集団が明らかにした。２９日、江蘇省の南京駅に到着し、出口に向かう人々。（南京＝