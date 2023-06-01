東京電力の会長が5年ぶりに交代、初の金融出身者が内定しました。東京電力ホールディングスは4月30日、小林喜光会長が退任し、官民ファンド「産業革新投資機構」の横尾敬介社長を会長に招く人事を発表しました。会長の交代は5年ぶりで、6月に開催される株主総会を経て就任します。横尾氏は日本興業銀行を経て、みずほ証券社長などを歴任しました。金融出身者は初めてで、経営再建をはかる中、知見を取り入れたい狙いです。また、東