3月28日の日経賞3着後、香港のチャンピオンズ＆チャターC（24日、シャティン芝2400メートル）を視野に入れているローシャムパーク（牡7＝田中博、父ハービンジャー）は鞍上がヒュー・ボウマン（45）に決まった。30日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。オーストラリア出身のボウマンは名牝ウィンクスの主戦を務めるなど活躍し、現在は香港を拠点に騎乗。昨年9月7日に開幕した今シーズンは53勝で首位パートンと55勝差の