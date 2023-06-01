タレントで実業家の神田うのが、４月３０日深夜、自身のＳＮＳでフォロワーからの質問に答えた。幼い頃からヴァイオリンを習い、海外でもレッスンを積むなど英才教育を授けているうの。ＳＮＳでは、娘にセミグランドピアノを購入したことを明かしている。以前はクリスタルピアノを使用しており、フォロワーから「クリスタルピアノはどうしたの？」と質問が寄せられると、「クリスタルピアノは以前は一緒に住んでいたパパ宅に