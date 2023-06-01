北海道の旭山動物園の33歳の職員の男が、焼却炉で妻の遺体を焼却するなど損壊した疑いで逮捕されました。死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は3月31日ごろ、園内の焼却炉に妻・由衣さんの遺体を運び込み、焼却するなど遺体を損壊した疑いが持たれています。鈴木容疑者は容疑を認めています。