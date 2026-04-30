UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝でのPK判定を巡る議論が続く中、アーセナル指揮官ミケル・アルテタの発言を“専門家”が分析した。英『ザ・サン』が伝えている。アーセナルはアトレティコ・マドリーとの欧州CL準決勝第1戦で1-1の引き分けに終わったが、終盤のPK取り消しが大きな論争となった。問題の場面は後半33分、MFエベレチ・エゼがDFダビド・ハンツコとの接触で倒れ、主審が一度はPKを宣告。しかしVARの介入によ