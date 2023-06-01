ルビオ米国務長官（アナトリア通信提供・ゲッティ＝共同）、中国の王毅外相【北京共同】中国の王毅外相は30日、ルビオ米国務長官と電話会談し、台湾問題を巡って「米側は約束を守り、正しい選択をすべきだ」と述べた。台湾問題は中国の核心的利益に関わるもので「中米関係の最大のリスク要因だ」とも強調し、けん制した。中国外務省が発表した。王氏とルビオ氏は5月に控えるトランプ大統領の訪中と、トランプ氏・習近平国家主