３０日、トンサワン副首相兼外相（左）と会談する王毅氏。（北京＝新華社記者／戴天放）【新華社北京4月30日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は30日、ラオスのトンサワン副首相兼外相と北京で会談した。