イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は4月30日、声明を出し「湾岸地域にアメリカのない輝かしい未来を実現する」と強調しました。モジタバ師は4月30日、声明で「アメリカが恥ずべき敗北を喫した今、ホルムズ海峡では新たな章が書き記されつつある」としたうえで、敵対勢力によるホルムズ海峡の「悪用を根絶する」と、海上封鎖を続けるアメリカをけん制しました。そのうえで、ホルムズ海峡の「新たな管理体制は安定と発展をもた