スマホを、もっと楽しく快適に使うには、アプリを活用しよう。本コーナーでは、続々登場する旬なアプリの中から編集部が厳選した、スマホユーザー必携の“てっぱん”アプリをご紹介します！ ◇◇◇ アプリ名：Re:CENO 開発者：FLAVOR,INC. 価格：無料 対応OS：iOS 16.1.1 以降 カテゴリ：ライフ 4月からの新生活、引っ越した部屋がまだまだ殺風景でどんな