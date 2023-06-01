【はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム】 5月 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「はぴだんぶい すやすやフィギュアチャーム」を5月に発売する。価格は1回300円。 「はぴだんぶい」は6人の男の子キャラクターによるサンリオのユニット。本商品は、同ユニットのキャラクターたちのリラックスした姿を再現した