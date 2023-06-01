【一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7】 5月1日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神：NIKKE CHAPTER7」をローソン、書店、ホビーショップ、一番くじ公式ショップなどで5月1日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、「勝利の女神：NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフ