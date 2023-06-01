【Amazon：Bekftanm ラジコンカー】 期間：5月1日0時～5月14日23時59分 水陸両用 ラジコン 2.4GHz 大型32cm ラジコンカー パトカーバージョン Amazonにて、Bekftanmのラジコンカーが特別価格で販売されている。期間は5月14日23時59分まで。 今回、リビングはもちろん、砂浜や公園の草地、水たまりなどでも遊べる防水設計の水陸両用大型ラジコンカ}