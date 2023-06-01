【Amazon：JVCケンウッド ワイヤレスイヤホン セール】 セール期間：5月1日0時～5月14日23時59分 HA-NP1T-AN Amazonにて、JVCケンウッドのワイヤレスイヤホンがセール価格で販売されている。セール期間は5月14日23時59分まで。 期間中は、アクセサリー感覚で着けられるイヤーカフ型「Victor HA-NP1T」、ハイブリッドノイズキャンセリング機能搭