巨人は３０日の広島戦（東京ドームで）２―３と逆転負け。杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）が投手陣について振り返った。先発・ウィットリーは、最後は足をつるアクシデントに見舞われながらも、６回無安打無失点、１０奪三振の快投を披露。杉内コーチは「いい球を投げてましたね。もちろんフォアボールもありましたけど、三振取れるっていうのは魅力的ですし」と褒めちぎり、「来週も行けると思います」と次回登板のお墨付き