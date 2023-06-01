【Amazon：PowerA ゲーミングコントローラー セール】 セール期間：5月1日0時～5月6日23時45分 PowerA フュージョン・プロ・ワイヤレスコントローラー Amazonにて、PowerAのゲーミングコントローラーがセール価格で販売されている。セール期間は5月6日23時45分まで。 期間中は、付属のワイヤレスUSB