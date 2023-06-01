ボートレース宮島の「第５５回サンケイスポーツ若葉賞」は３０日、開幕した。津田陸翔（２５＝広島）は初のＡ１昇級へ大敗は禁物だった初日１０Ｒ。インからきっちり逃げて２０２６年後期適用勝率は６・３５でフィニッシュ。Ａ１級ボーダー勝率をクリアした。前節「マスターズＣ」の優出機（石渡鉄兵＝３着）を引いた今節は前検から手応え十分。初日は雨で「回転が落ちたので急いでペラを叩いた」と対応に追われたが、事なき