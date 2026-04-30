（NY時間10:47）（日本時間23:47） アマゾン＜AMZN＞258.76（-4.28-1.63%） アマゾン＜AMZN＞が前日引け後に１－３月期決算（第１四半期）を発表し、１株利益、売上高とも予想を上回った。ＡＷＳも予想を上回り、ｅコマースも好調だった。ＡＷＳの売上高は２８％増と、２２年第２四半期以来の高成長を記録。ＡＷＳは全体売上の約２割、営業利益の大半を占める主力事業。 同社は近年、アンソロピックや