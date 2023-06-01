トランプ大統領は29日、アメリカ軍の海上封鎖によりイランの経済は大きな打撃を受けていると主張し「イランは降参するしかない」と強調しました。トランプ大統領：（イランは）降参するしかない。「負けた、降参だ」と言えばいい。彼らの経済は本当に深刻だ。死んだも同然だ。トランプ氏はイランへの海上封鎖について、「天才的な作戦で完璧だ」と自画自賛し、継続する構えを見せました。一方で、ニュースサイト・アクシオスは「交