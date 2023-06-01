【タヌキまるごとBOOK】 5月1日 発売 価格：1,760円 「タヌキまるごとBOOK」書影 【拡大画像へ】 辰巳出版は、「まるごとBOOK」シリーズから最新作「タヌキまるごとBOOK」を5月1日に発売する。価格は1,760円。 本書は、日本で暮らすエゾタヌキとホンドタヌキの魅力や生態をまるごと解説したムック。野生での暮らしや習性、タヌキに会える国内の動物園などを、ビジ