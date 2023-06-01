2024年に放送されたスペシャルドラマ『GTOリバイバル』（カンテレ・フジテレビ系）から2年。伝説の教師・鬼塚英吉が、ついに連続ドラマとして帰ってくる。1998年版の放送から四半世紀を超え、50代となった反町隆史が、なぜ今再び「鬼塚英吉」として教壇に立つのかーー。そこには、テレビドラマへの深い恩返しと、時代を超えて“親子3世代”を繋ごうとする一人の俳優の熱い願いがあった。脚本・遊川和彦、演出・中島