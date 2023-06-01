【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売 価格：2,480円 スクウェア・エニックスによるADVシリーズ「パラノマサイト」。2作目となる「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」（以下、伊勢人魚物語）は2026年2月に発売され、高く評価される一方、配信者たちによる実況プレイも盛り上がっている。なお、リリース後、初となるセールが実施中で20%オフの1,