マドリード・オープン 大会期間：2026年4月22日～2026年5月2日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[ヤン ジェリンスキ / ルーク ジョンソン] 2 - 1 [ファビアン ルブル / サディオ ドゥンビア] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第10日がスペイン マドリードで行われ、男子ダブルス準々決勝で、ヤン ジェリンス