【「星のカービィ」コレクション】 5月1日 発売 価格：990円～2,990円 ジーユーは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを5月1日より発売する。価格は990円から2,990円。全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売される。なお、オンラインストアでは5月1日7時15分より販売開始となる。 今回のコレクションは