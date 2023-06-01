2026年5月のサービス終了タイトルは10本。今月はスクウェア・エニックスとgumiによるタクティカルRPG「WAR OF THE VISIONS ファイナルファンタジー ブレイブエクスヴィアス 幻影戦争」、集英社ゲームズ初となる本格スマホ向けRPG「アンベイル ザ ワールド」などがサービス終了に。 そのほか、「ロードオブヒーローズ」、「僕のヒーローアカデミア ULTRA IMPA