1999（平成11）年5月1日、米国訪問中の小渕恵三首相が、シカゴでの大リーグの試合で始球式を行った。マウンドより数メートル前に出て、カブスのソーサ選手をキャッチャー役にひょろひょろ球ながら「ストライク」。3日のホワイトハウスでの歓迎式典で、クリントン大統領から「素晴らしいピッチング」と褒められた。