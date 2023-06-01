「写真の町東川賞」で国内作家賞を受賞した伊奈英次さんの作品（北海道東川町提供）北海道東川町は1日、優れた撮影活動に贈る本年度の「写真の町東川賞」の受賞者を発表した。国内作家賞に輝いたのは、川崎市の伊奈英次さん（69）。都市や軍事など、日本の近現代をテーマに長年撮影を続けたことが評価された。海外作家賞はスウェーデンのマルティナ・ホーグランド・イヴァノヴさん（52）。地域に貢献した写真家を表彰する飛弾