元ＳＫＥ４８で、第３子を妊娠し、現在８カ月の石田安奈（２９）が３０日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「【３人目妊娠中】正直、もう完璧なママはやめました。」と題した動画を投稿。理想のママ像を追い求めることを「諦めた」と明かした。石田は２０１７年、ＳＫＥを卒業。２１年に当時２２歳年上の会社経営者（５２）と結婚し、長女（４）と長男（１）を授かった。今年３月２日に第３子妊娠を公表し、３月３０日付のＳＮＳで