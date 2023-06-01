女優酒井若菜（45）が、芸能デビュー30周年を記念した写真集（タイトル未定）を、自身のデビュー日でもある7月1日に講談社から発売することが5月1日、明らかになった。13年ぶりとなる写真集は、撮影は台湾を舞台に、あたたかな風が吹く田舎道や、国内最大の湖を見下ろすラグジュアリーホテルの一室、人々が行き交う都心の交差点などで行われたという。先行カットでも、街中でのショットや、白のランジェリーショットが公開され、飾