俳優の渡辺謙が、金属を中心とする高機能材料を作る会社「プロテリアル」の新イメージキャラクターに就任。きょうから放送の新CM『プロテリアルという会社』篇に出演する。【動画】渡辺謙、“プロフェッショナル”を語るインタビュー渡辺の起用理由は、同社が目指す「日本発のグローバルブランド」を体現する存在であること。CMでは、真っ赤に熱された金属塊が鍛造されるダイナミックな現場を訪れ、稼働音に負けじと真っ直ぐに
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