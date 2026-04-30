1ドル＝160円台後半まで円安が進んでいた中、政府・日銀が円買い・ドル売りの為替介入を実施したことが日本テレビの取材で分かりました。円相場は4月30日午後、一時1ドル＝160円台後半まで下落していましたが、午後7時半ごろから急速に上昇し、一時1ドル＝155円台まで高騰しました。政府関係者は為替介入を実施したことを認めました。午後5時ごろには片山財務相が為替相場をめぐり、「いよいよかねて申し上げてきた断固たる措置を