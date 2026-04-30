ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関ＧＷ特選」は３０日、予選２日目が行われた。山崎祥（２７＝山口）は必勝を期して臨んだ２日目２Ｒは絶好枠。コンマ２４とややＳで後手に回るも先マイ。ただ、１Ｍはやや流れて空いた懐を差した山田佑樹に先着を許し２着となった。レース後は「逃げないといけなかった。Ｆは切れなかったけど、あんなに遅かったとは…」と悔やんだ。ただ、相棒３３号機は「行き足